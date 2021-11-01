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وزير إيراني يحذر من أن بلاده قد تصبح مستوردة للنفط

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بغداد - ياسين صفوان - قال وزير النفط الإيراني جواد أوجي إن بلاده قد تصبح مستوردة للمشتقات النفطية إذا لم تستثمر في تطوير قطاع النفط والغاز.
وفي اجتماع للفريق الاقتصادي في الحكومة الإيرانية، قال أوجي إن إيران تحتاج إلى 160 مليار دولار للاستثمار في المجال النفطي لتلبية احتياجات البلاد.

وحسب ما ذكر موقع الحكومة الإيرانية في الإنترنت، أعرب أوجي عن أسفه من أن إيران لم تكن تستثمر كما ينبغي، في صناعة النفط والغاز.


يذكر أن مدير عام الشركة الوطنية الإيرانية للنفط، محسن خجسته مهر، أطلق الأسبوع الماضي تحذيرا مماثلا حين قال إنه "إذا لم تنفذ إيران سيناريوهاتها لتلافي التأخر في تطوير حقول الغاز، فإنها ستصبح من مستوردي الغاز خلال أعوام فقط".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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