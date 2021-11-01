تسجيل أعلى حصيلة يومية بفيروس كورونا في دولة أوروبية

وحسب إحصاءات السلطات الصحية اليونانية فقد تم تسجيل 52 حالة وفاة بالفيروس ما يرفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 15990 من بين 747595 إصابة بكوفيد-19.

وتعد اليونان من بين الدول التي سجلت أقل من المتوسط في الاتحاد الأوروبي بنسبة الحاصلين على اللقاح، إذ تبلغ نسبة الذين حصلوا على اللقاح فيها نحو 60.5 في المئة.