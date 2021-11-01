شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر منذ بدء الجائحة.. اليونان تسجل أعلى حصيلة يومية بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

سجلت اليونان 5449 إصابة جديدة بفيروس كورونا وهي أعلى حصيلة يومية منذ بدء الجائحة فيها أوائل العام الماضي.



وحسب إحصاءات السلطات الصحية اليونانية فقد تم تسجيل 52 حالة وفاة بالفيروس ما يرفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 15990 من بين 747595 إصابة بكوفيد-19.

وتعد اليونان من بين الدول التي سجلت أقل من المتوسط في الاتحاد الأوروبي بنسبة الحاصلين على اللقاح، إذ تبلغ نسبة الذين حصلوا على اللقاح فيها نحو 60.5 في المئة.