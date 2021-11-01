متحدث الرئاسة: اجتماعات الرئيس لمتابعة المشروعات تصل إلى 8 ساعات

الشارقة - اميمة ياسر - قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنّ الاجتماعات التي تعقد لمتابعة المشروعات القومية التي يتم تنفيذها تستغرق ساعات طويلة تصل إلى ثماني ساعات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الاثنين، أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي يقف على كل التفاصيل بدقة متناهية، مشيرًا إلى أنّ هناك متابعة مستمرة لما يتم

على الأرض.

وأشار إلى أنّ القروض أمر معروف في العلوم الاقتصادية في بناء الدول، غير أنّه أفاد بأن هذه القروض تنموية تستخدم لصالح مشروعات الطاقة والبناء، ويكون لها مردود وعائد.

وأكّد أن كل القروض تنموية ومحوكمة تمامًا، وتتولى الدولة إعادتها من مردودات المشروعات التي يتم تنفيذها.

أوضح أنّ الإصلاح الاقتصادي الذي بدأت مصر يتم تحت إشراف البنك الدولي، مؤكّدًا أن هناك الكثير من البيانات التي تشيد بما تحقّق في مصر.