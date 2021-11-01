شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل مجلس النواب: الموتوسيكل والتوك توك ليسا ضمن تعديلات قانون المرور الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار أحمد سعد، وكيل مجلس النواب، إن وزارة الداخلية تقدمت بتعديلات قانون المرور لمواكبتها التطورات التي تحدث بالنسبة للمركبات الآلية الخفيفة، متابعا: "نحن نتحدث عن الدراجات الآلية الخفيفة وليست الموتوسيكلات والتوك توك، لأنها لن تدخل ضمن تعديلات اليوم بالبرلمان".

أضاف سعد، في مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة" الذى تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر قناة المحور، أن أبرز التعديلات التي تمت على قانون المرور اليوم، استحداث رخصة قيادة دراجة آلية خفيفة، بسبب ظهور مركبات خفيفة مثل "سكوتر بموتور" وأصبحت تلك المركبات في تطور سريع، لاسيما في نوعيتها ومواصفاتها، قائلا: "رخصة هذه المركبات جديدة بالنسبة لرخص القيادة".

وأوضح وكيل مجلس النواب، أن تعديلات قانون المرور الجديدة سيكون لها نتائج في سيولة الحركة المرورية في الشوارع، وفيما يتعلق بقانون الطفل، قال: "كان هناك تعديل بقانون الطفل، حيث كان لا يسمح القانون للطفل بقيادة الدراجة الآلية الخفيفة، واليوم سمح للطفل بعمر 16 عاما بقيادتها، واللائحة التنفيذية للقانون ستضع الملاحظات بخصوص الحصول على رخص قيادة دراجة آلية خفيفة".

وأكمل: "سيتم سحب رخصة القيادة من السيارات الملاكي إذا كان السائق ليس هو المالك، وسيتم تنظيم وضع الإعلانات على السيارات حتى يستفيد سائقي سيارات الأجرى من هذه الإعلانات ماديا، وسيكون هناك شركات محددة معتمدة من وزارة الداخلية لتقوم بهذه المهمة بالنسبة للإعلان".