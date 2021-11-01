شكرا لقرائتكم خبر عن توصية برلمانية بحصر المساجد الأثرية.. والأوقاف: انتهينا من ترميم 330 مسجدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها مساء اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائبة سناء برغش بشأن ترميم مبانى ومآذن مسجد الحبشى بدمنهور والتأخر فى بدء فى أعمال الترميمات.

وعقب ممثل وزارة الأوقاف بأن الوزارة لا تتأخر فى رعاية وخدمة بيوت الله، وتم بالفعل الانتهاء من ترميم ما يقرب من 330 مسجد، وأن الوزارة قد ساهمت بمبلغ 20 مليون جنيه فى عمليات الترميم العام الماضى، وعلى سبيل المثال مسجد الإمام الشافعي.

وتابع: "تم بالفعل عمل لجنة مشتركة مع وزارة السياحة والآثار وأجريت دراسة وافية وتمت الموافقة بعد المعاينة على مقايسة جديدة بقيمة مليون و720 ألف جنيه، وسيتم الإعلان عن هذه المقايسة خلال أسبوع على الأكثر، حيث من المقرر أن تبدأ أعمال الترميم بمسجد الحبشى خلال 3 أشهر بإشراف كامل من وزارة السياحة والآثار".

وأوصت اللجنة بالتزام وزارة الأوقاف بالإعلان عن المقايسة التقديرية الجديدة لترميم مسجد الحبشى بدمنهور، وذلك خلال أسبوع من تاريخه وفق ما وعدت به وموافاة اللجنة بما تم خلال شهرين، على أن يكون هناك تنسيق وتعاون كامل بين وزارتى الأوقاف والسياحة والآثار خلال عملية الترميم.

كما أوصت اللجنة بالتزام وزارة التنمية المحلية بإنارة كافة المناطق المحيطة بمسجد الحبشى بدمنهور، وأكدت اللجنة على ما سبق أن أوصت به بقيام وزارة السياحة والآثار بإخطار اللجنة ببيان عن المساجد الأثرية وحالة كل مسجد.