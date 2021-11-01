ابتداء من الغد.. خريطة التحويلات المرورية خلال غلق وصلة محور صفط اللبن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أعدت الإدارة العامة لمرور الجيزة تحويلة مرورية تزامنًا مع غلق كلى لوصلة محور صفط اللبن أعلى شارع السودان المؤدية إلى الطريق الدائري لمدة 30 يومًا.

التحويلة المرورية لحركة المركبات القادمه من شارع ثروت وترغب بالسير أعلى محور صفط اللبن اتجاه الطريق الدائري ومناطق كرداسه تتبع المسار الآتى: السير باتجاه المنزل المؤدي إلى مناطق قسم شرطة بولاق الدكرور – مستشفى بولاق العام ومنطقة صفط اللبن من أسفل المنزل الكائن بجوار مدخل الوصله المطلوب غلقها والسير بعد نهاية المنزل يساراً بشارع مصطفى مشرفة.

- استكمال السير بامتداد شارع مصطفى مشرفه حتى بداية شارع التحرير "أسفل محـور صفط اللبن" وصولا حتى المطلـع المـؤدى إلـى محـور صفط اللبن من منطقة الشوربجي.

- السير باتجاه المطلع المؤدي إلى مناطق الطريق الدائري - كرداسة بعد تجاوز منطقة الغلق الكلى بسبب الأعمال المشار إليها.

كما تنوه الإدارة بأن المطلع الآخر لمحور صفط اللبن الذي يخدم حركة المركبات القادمة من شارع السودان وشارع التحرير بالدقى يعمل بكامل طاقته على مدار اليوم ويمكن استخدامه بديلا أيضا للوصلة المؤدية إلى الطريق الدائري أثناء فترة الأعمال والغلق الكلي المشار إليها.

أوضحت الإدارة -الاثنين- أن الغلق ياتي تزامنًا مع بدء تركيب الكمر المعدني الخاص بمحور الفريق كمال عامر وتقاطعه مع محـور صفط اللبن تحديداً بالوصلة أعلى شارع السودان وقسم شرطة بولاق الدكرور والتي تخدم حركة المركبات القادمة من شارع ثروت اتجاه الطريق الدائري عن طريق محور صفط اللبن.

يستلزم الأمر إجراء غلق كلى للوصلة لمدة 30 يومًا ابتداء من منتصف ليل غدا الثلاثاء حتى الخامسة صباح الأربعاء الأول من ديسمبر المقبل على أن تكون الأعمال ابتداء من الساعة ١ صباحا حتى السادسة صباحا فقط من كل يوم طوال فترة الأعمال.