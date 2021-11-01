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مرور الجيزة: غلق وصلة محور صفط اللبن كليًا لمدة شهر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن غلق كلى لوصلة محور صفط اللبن أعلى شارع السودان المؤدية إلى الطريق الدائري لمدة 30 يومًا.

أوضحت الإدارة -الاثنين- أن الغلق ياتي تزامنًا مع بدء تركيب الكمر المعدني الخاص بمحور الفريق كمال عامر وتقاطعه مع محـور صفط اللبن تحديداً بالوصلة أعلى شارع السودان وقسم شرطة بولاق الدكرور والتي تخدم حركة المركبات القادمة من شارع ثروت اتجاه الطريق الدائري عن طريق محور صفط اللبن.

يستلزم الأمر إجراء غلق كلى للوصلة لمدة 30 يومًا ابتداء من منتصف ليل غدا الثلاثاء حتى الخامسة صباح الأربعاء الأول من ديسمبر المقبل على أن تكون الأعمال ابتداء من الساعة ١ صباحا حتى السادسة صباحا فقط من كل يوم طوال فترة الأعمال.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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