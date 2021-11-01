رئيس الحكومة السودانية المنحلة يكشف عن أولى خطوات حل الأزمة في بلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أكد رئيس الحكومة السودانية المنحلة، عبد الله حمدوك، أنه لن يكون طرفا في أي ترتيبات وفقا للقرارات التي اتخذتها القوات المسلحة السودانية في 25 من شهر أكتوبر الماضي، وذلك خلال لقاء مع سفراء دول الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج.

وجاء في بيان لمكتب الناطق باسم حكومة حمدوك: ونقلته وكالة سبوتنيك "التقى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، بمقر إقامته الجبرية اليوم، بسفراء دول الترويكا الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والنرويج"، حيث "شدد على إنه لن يكون طرفا في أي ترتيبات وفقا للقرارات الانقلابية الصادرة بتاريخ 25 أكتوبر. ويجب إعادة الوضع إلى ما كان عليه في 24 أكتوبر".

وتابع البيان "تمسك رئيس الوزراء، بشرعية حكومته والمؤسسات الانتقالية، معتبرا إن إطلاق سراح الوزراء ومزاولة مجلس الوزراء بكاملة عضويته لأعماله هو مدخل لحل الأزمة".

وبحسب البيان فقد أبلغ السفراء "رئيس الوزراء بوصول المبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان إلى الخرطوم فجر الثلاثاء 2 نوفمير لمواصلة جهود نزع فتيل الأزمة".