بعد 36 ساعة انقطاع.. محافظة بورسعيد تعلن انتهاء إصلاح خط مياه شارع 23

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت محافظة بورسعيد، مساء اليوم الإثنين، انتهاء أعمال إصلاح كسر محبس خط المياه بشارع 23 ديسمبر، وإعادة ضخ المياه إلى المناطق المقطوعة عنها، وذلك بعد انقطاع لمياه الشرب دام قرابة 36 ساعة عن المنطقة.

أشارت المحافظة، في بيان، إلى أنه جرى تغيير محبس خط المياه بمعرفة إدارة طوارئ المياه التابعة لهيئة قناة السويس حيث استمر العمل في إصلاح المحبس الخاص بخط المياه منذ الساعات الأولى من صباح اليوم بالتعاون مع إدارة طوارئ المياه، كما جرى الدفع بعدد من سيارات كسح المياه التابعة لحي الضواحي لسحب تجمعات المياه الناتجة عن الكسر من محيط المكان.

وشهدت محافظة بورسعيد انقطاعًا بمياه الشرب عن عدة مناطق خاصة بأحياء الزهور والضواحي، وذلك لليوم الثاني على التوالي بسبب كسر في خط المياه الرئيسي بالمنطقة.​