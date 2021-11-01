النيجر وتشاد والسودان توافق على سحب مقاتليها من ليبيا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 1 نوفمبر 2021 10:23 مساءً - منذ ساعتين

استعدت كل من النيجر وتشاد والسودان، للتعاون مع اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5، لإخراج المقاتلين والمرتزقة من الأراضي الليبية.

اللجنة العسكرية الليبية المشتركة قالت في بيان لها: “استكمالا لمخرجات اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في جنيف في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، والذي تبنت فيه خطة عمل لخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية، وبناء على طلبها اجتمعت اللجنة العسكرية بممثلي دول السودان وتشاد والنيجر، وباستضافة كريمة من جمهورية مصر العربية وبتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبحضور رئيس البعثة يان كوبيش لغرض التشاور ووضع آلية للتواصل والتنسيق”.

وأكدت اللجنة أنها “تسعى لإيجاد أرضية مشتركة تمكن هذه الدول من أجل التعاون المشترك للبدء بخطوات عملية على الأرض؛ لخروج كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب الذين ينتمون لتلك الدول وبشكل يضمن استقرار الدولة الليبية وكافة دول الجوار”، لافتة إلى أنه “سادت الاجتماعات أجواء إيجابية من حيث الطرح والكلمات ومحاور النقاش، حيث تم الاستماع إلى وجهات النظر من مختلف الأطراف والتي أكدت بمجملها على ضرورة البدء بإنشاء قنوات اتصال دائمة وفعالة بشأن هذا الموضوع التشاوري”.

إلى جانب ذلك، لفتت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة أن “ممثلي دول السودان وتشاد والنيجر أبدوا استعدادهم التام للتنسيق والتعاون الذي يكفل خروج كافة المقاتلين الذين يتبعون لدولهم وبكافة تصنيفاتهم من الأراضي الليبية، وضمان استقبال هذه الدول لمواطنيها والتنسيق لضمان عدم عودتهم مجددًا إلى الأراضي الليبية وعدم زعزعة استقرار أي من دول الجوار”.

وتسعى اجتماعات لجنة “5+5” المنعقدة حاليا في القاهرة، إلى وضع آلية شاملة لإخراجهم، بحيث تتعاون فيها الأطراف المعنية من الدول التي ينتمون إليها وليبيا، وكذلك بدعم من الأمم المتحدة.

يذكر أن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، أكد في وقت سابقو أن اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) تعتزم وضع خطة لخروج تدريجي ومتوازن لجميع المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.