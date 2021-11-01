سعر الأوقية والجنيه الذهب في تونس اليوم الاثنين

محمد الفلاح - الإثنين 1 نوفمبر 2021

صعدت أسعار الذهب في تونس، خلال تعاملات مساء اليوم الإثنين 1 نوفمبر 2021، بالتزامن مع ارتفاع أسعار المعدن النفيس عالميا.



سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في تونس، خلال التعاملات المسائية اليوم الإثنين، نحو 162.32 دينار (57.71 دولار).

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق)، في تونس اليوم، نحو 142.03 دينار (50.50 دولار).

بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 تعاملات الإثنين في تونس، نحو 121.74 دينار (43.29 دولار).

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي في تونس مساء اليوم الإثنين، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 94.69 دينار (33.67 دولار).

سجل سعر أوقية "أونصة" الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الإثنين في تونس، نحو 5048 دينارًا (1795 دولارًا).

وبلغ سعر الجنيه الذهب مساء تعاملات الإثنين في تونس، نحو 1136 دينارًا (404.01 دولار).

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب اليوم الإثنين مع تراجع الدولار وتخلي الأسهم الأمريكية عن مكاسبها بينما يركز المستثمرون الآن على الجدول الزمني لمجلس الاحتياطي الاتحادي لتقليص إجراءات التحفيز في اجتماع مهم هذا الأسبوع.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.63% إلى 1794 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1730 بتوقيت جرينتش.

وصعدت العقود الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر/ كانون الأول 0.66% إلى 1795.70 دولار للأوقية.

وقال متعاملون إن تراجع الدولار هو العامل الرئيسي وراء صعود المعدن الأصفر. وانخفض مؤشر الدولار 0.18% أمام منافسيه، وهو ما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

ومن المتوقع أن يقول البنك المركزي الأمريكي في ختام اجتماعه يوم الأربعاء أنه سيبدأ تقليص مشتربات السندات، وهي علامة على أنه يرى أن الاقتصاد يتعافى رغم أن التركيز سيكون على قرائن بشأن رفع أسعار الفائدة.