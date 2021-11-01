انت الان تتابع خبر لقاحات كورونا.. تفاصيل جديدة عن الجرعات المعززة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبموجب قرار مدير "مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها" روشيل والينسكي، يمكن من الآن فصاعدا للأشخاص المؤهلين الحصول على أي من الجرعات الداعمة الثلاث المتاحة بغض النظر عن نوعية اللقاح الذي حصلوا عليه أولا.كما أذنت "إدارة الغذاء والدواء" بالحقن الإضافية، وقام "مركز السيطرة على الأمراض" "سي دي سي" (CDC) أيضا بتحديث إرشاداته بشأن هذه الجرعات.

وتعتبر الجرعات المدعمة مهمة بشكل خاص لكبار السن ومن يمرون بظروف تعرضهم لخطر الإصابة بعدوى شديدة، خاصة في ظل اقتراب فصل الشتاء وموسم العطلات.

والمريض الذي تلقى جرعة ثانية أو ثالثة من نوع مختلف عن الجرعة السابقة يقال إنه تلقى لقاحات "مختلطة ومطابقة"، وتوصف هذه الجرعات أيضا بـ"غير المتجانسة".



وكمثال على ذلك، نقول إن شخصا ما حقن بجرعات مختلطة إذا تلقى جرعة من لقاح "جونسون آند جونسون" في الربيع، وحصل على جرعة معززة من "مودرنا" هذا الخريف. كما أنه يدرج في الإطار نفسه الشخص الذي حصل على جرعتين أوليين من لقاح مودرنا، لكنه اختار جرعة مدعمة من "فايزر" مثلا.

وأذن روشيل والينسكي بحقنة جونسون آند جونسون المدعمة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما ليتم إعطاؤها لهم بعد شهرين على الأقل من لقاحهم الأول.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أظهرت البيانات أن نظام الجرعة الوحيدة الأولي يوفر حماية أقل مقارنة بنظام الجرعتين من لقاح مودرنا و"فايزر-بيونتك".

كما سمح بإعطاء نص جرعة من لقاح مودرنا كجرعة مدعمة لأي شخص يزيد عمره عن 65 عاما ممن يعانون من ظروف تعرضهم لمخاطر عالية، أو للعاملين في الخطوط الأمامية الذين يمكن أن يتعرضوا للإصابة في مقرات عملهم.

يمكن للمؤهلين الحصول على هذه الحقنة المعززة بعد 6 أشهر أو أكثر من نظام الجرعتين الأولي من مودرنا (جرعة فايزر المعززة تمت الموافقة عليها في سبتمبر/أيلول الماضي).

وحتى الآن، يقول الخبراء إنه لا يوجد دليل على أن تلقي لقاحين مختلفين ضد فيروس كورونا يسبب أي ضرر، كما لم تشر دراسة حديثة تتبعت أشخاصا تلقوا جرعات معززة عبر المزج والمطابقة، وقدمت الجمعة الماضية إلى "مركز السيطرة على الأمراض"، إلى أي حوادث سلبية خطيرة تتعلق بخلط اللقاحات.

لكن الخبراء يشيرون أيضا إلى أن البيانات الخاصة باللقاحات المختلطة والمطابقة تقتصر على عدد قليل من الأشخاص، مقارنة مع الدراسات الكبيرة التي أظهرت سلفا وبشكل منفصل أن هذا اللقاح أو ذاك آمن وفعال.

والسماح للأشخاص بتلقي أي لقاح معزز يمكن أن يسهل مهمة العثور على جرعة مدعمة ويمنح مقدمي الرعاية الصحية مزيدا من المرونة في تقديم اللقاحات للمرضى الذين تلقوا سابقا لقاحا مختلفا عن اللقاح المتوفر لديهم.

ويمكن لأي حقنة معززة حتى ولو كانت مماثلة للجرعة الأولى أن تزيد من عدد الأجسام المضادة التي يمكنها محاربة الفيروس، وفي بعض الحالات -كما يؤكد خبراء- قد يوفر خلط اللقاحات حماية أفضل، إذ أظهرت بيانات مبكرة أن إتباع الجرعة الأولى من جونسون آند جونسون بلقاح فايزر أو مودرنا توفر مستويات أعلى بكثير من الأجسام المضادة.

ويقول مسؤولو الصحة إن الأشخاص المؤهلين للحصول على جرعة مدعمة بإمكانهم التفكير في فوائد ومخاطر كل منتج، والتحدث إلى مقدم الرعاية الصحية الخاص بهم حول الأنسب منها.

وقد شدد هؤلاء المسؤولون والأطباء مرارا على أن فوائد التطعيمات ضد فيروس كورونا تفوق بكثير مخاطرها المحتملة.

ويرتبط لقاحا مودرنا وفايزر عموما بخطر نادر للإصابة بأمراض القلب الالتهابية، مثل التهاب عضلة القلب حيث يكون الذكور أقل من 30 عاما أكثر عرضة للإصابة، لكن دراسة متابعة لمشاكل القلب قدمت لمستشاري مراكز السيطرة على الأمراض الأسبوع الماضي أشارت إلى أن هذه الحالات خفيفة بشكل عام، وأن الأعراض تعالج على الفور.

أما لقاح جونسون آند جونسون المعزز فتشمل مخاطره المحتملة نوعا نادرا وخطيرا من الجلطات الدموية معروفا باسم "الجلطة مع متلازمة قلة الصفيحات".

كما أن له خطرا محتملا آخر هو عرض جانبي نادر يسمى متلازمة "غيان باري"، وهو اضطراب يتسبب فيه الجهاز المناعي بإتلاف الخلايا العصبية، مما يؤدي إلى ضعف العضلات والشلل في بعض الأحيان.

والأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بهذه المتلازمة هم الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و64 عاما -وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها- يتعافى معظمهم تماما، في حين يعاني البعض من تلف دائم في الأعصاب.

ووفق مركز السيطرة على الأمراض، أن الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة بشكل معتدل أو شديد والذين تلقوا فعليا جرعة ثالثة من لقاح فايزر-بيونتك أو مودرنا، يمكنهم الحصول على حقنة رابعة بعد 6 أشهر أو أكثر من التطعيم الأخير. كما يمكنهم أيضا تلقي جرعة معززة من أي من اللقاحات الثلاثة لما مجموعه 4 جرعات.

ولا يزال الخبراء مختلفين بشأن ما إذا كانت عدوى كوفيد توفر مناعة دائمة كافية للتخلي عن جرعة معززة، والشيء المؤكد أن الجهاز المناعي الذي يجب أن يحارب الفيروس ينتج أجساما مضادة، لكن هذه الأجسام المضادة قد تتلاشى مع مرور الوقت تماما كما تفعل تلك التي تنتجها اللقاحات.

مع ذلك، يعتقد بعض الخبراء أن الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس وتم تطعيمهم بالكامل يطوّرون أيضا في نهاية المطاف المناعة الأقوى، سواء أصيبوا بالعدوى قبل أو بعد التطعيم.

في حين يرى البعض الآخر أن الحصول على جرعة معززة حتى بعد التعافي التام من مرض كوفيد-19 لن يضر، ومنهم ويليام شافنر أستاذ الأمراض المعدية في المركز الطبي بجامعة فاندربيلت في ناشفيل والذي يؤكد "ألا دليل على أنه سيكون هناك ضرر" جراء تلقي الجرعات المدعمة.

وتساعد الجرعات المعززة في تدريب الجسم على الاستجابة الكاملة لمسببات المرض، ويقول كوستي سيفري، مدير علم الأوبئة بمستشفى بجامعة فرجينيا هيلث، إن "جرعة معززة واحدة تساعد الجسم في تكوين خلايا ذاكرة متينة وقادرة على محاربة مسببات الأمراض لفترات من الزمن".

ويرى أنه في ظل المتحورات السابقة لفيروس كورونا، كانت الأجسام المضادة للقاح من الجرعات الأولية جيدة بما يكفي للحماية من الإصابة بالفيروس لمدة تصل إلى 6 أشهر، لكن متغير دلتا الأكثر عدوى أكد الحاجة إلى جرعات معززة حتى يتمكّن الجسم من مواصلة القتال ضد مرض خطير وتفادي دخول المستشفى.

ويؤكد توم روسو، أستاذ ورئيس قسم الأمراض المعدية في جامعة بافالو جاكوبس للطب والعلوم الطبية الحيوية، أن العلماء يستخدمون معرفتهم بالفيروسات الأخرى ويطبقونها على فيروس كورونا، لكنهم ما زالوا في الطرف الأكثر انحدارا من منحنى التعلم.

ويضيف "علمنا أننا بحاجة إلى حقنة ضد التيتانوس كل 10 سنوات، لكن كانت هناك نقطة لم نكن نعرف فيها ذلك.. نحن نتعلم باستمرار مع مرض كوفيد".