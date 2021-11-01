شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إسرائيل توافق على بناء نحو 1300 وحدة سكنية للفلسطينيين في المنطقة "ج" بالضفة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 نوفمبر 2021

الخليج 365- متابعات

وافقت إسرائيل، اليوم الاثنين، على بناء أكثر من 1300 وحدة سكنية للفلسطينيين بالمنطقة ”ج“ في الضفة الغربية المحتلة، بعد أيام من منحها الضوء الأخضر لمبادرات بناء وحدات استيطانية.



وكانت الولايات المتحدة قد انتقدت هذه المبادرات في التوسع الاستيطاني، قبل أن تقرها السلطات الإسرائيلية.

وأعلن المتحدث باسم ”الإدارة المدنية“ الإسرائيلية، وهي هيئة عسكرية تشرف على الشؤون المدنية بمناطق السلطة الفلسطينية، لوكالة فرانس برس، موافقة لجنة التخطيط على بناء أكثر من 1300 وحدة سكنية للفلسطينيين.