شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تحذر من خطر تعرض الأطباء لإجهاد "استثنائي" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

حذرت السلطات الروسية، الإثنين، من أن الأطباء يتعرضون لضغوطات وإجهاد "استثنائي" مع ارتفاع الإصابات بكورونا في البلد الذي يسجّل أعلى عدد وفيات جرّاء الوباء على مستوى أوروبا.



وقال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف للصحفيين إن الأطباء العاملين في المناطق الحمراء يواجهون "ضغوطاً جسدية وعاطفية شديدة".

وأضاف: "الأسرة مشغولة بدرجة كبيرة، والوضع في هذه الأيام لا يتحسن"، موضحاً "هذا عبء مفرط واستثنائي على أطبائنا".

وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي بإعطاء إجازة مدفوعة للموظفين اعتباراً من السبت وحتى 7 من نوفمبر/تشرين الثاني في مسعى لخفض حصيلة الإصابات والوفيات القياسية المسجّلة يومياً.

وفرضت بعض القيود لاحتواء الفيروس في أنحاء البلاد لكن الأكثر تشدداً منها فرضت الأسبوع الحالي في موسكو، بؤرة الفيروس في روسيا، حيث تم إغلاق الخدمات غير الأساسية.

وبدت شوارع العاصمة موسكو هادئة الإثنين، بحسب مراسل وكالة "فرانس برس".

وبحسب أرقام صادرة عن السلطات، سجلت روسيا في الـ24 ساعة الأخيرة 40402 إصابة جديدة بكوفيد و1155 وفاة.

وسجلت البلاد رسميا 8.554.192 إصابة منذ بدء الجائحة و 239.693 وفاة.

وامتنعت روسيا عن فرض إجراءات مشددة على مستوى البلاد منذ انتهى إغلاق قصير فرض في بداية الوباء، فيما كانت تأمل بأن يساهم إطلاق عدد من اللقاحات التي تم تطويرها محلياً في الحد من تفشي الوباء.

لكن وعلى الرغم من توافر اللقاحات على مدى شهور، لم يتم تطعيم إلا 32.6% من السكان بالكامل، وفق إحصائيات حكومية.

وشدد الرئيس فلاديمير بوتين، الإثنين، خلال اجتماع متلفز على أن "الحل الحقيقي للوقاية من حالات المرض الخطرة والحالات القاتلة هو التطعيم".

وأضاف أن "أفضل طريقة لحماية نفسك هي التطعيم ثم إعادة التطعيم في الوقت المناسب".

من جهتها، دعت رئيسة وكالة "روس بوتريب نادزور" آنا بوبوفا الروس إلى "الاستفادة من أيام العطل" للتلقيح ضد كوفيد.

وحذرت خلال اجتماع حكومي بشأن فيروس كورونا من أنه "حتى لو انخفض معدل الإصابة بالمرض، من المبكر جداً التحدث عن استقرار"، وقدرت أن أسبوعاً من التوقف عن العمل قد لا يكون كافياً لعكس الاتجاه الحالي.

وأضافت أن "تأثير الإجراءات التي نحن بصدد اتخاذها والتي اتخذناها بالفعل، لن يكون فورياً، لأن الأمر يستغرق وقتاً".

وأعلن الكرملين الأسبوع الجاري بأن خبراء الأوبئة أعربوا عن "قلقهم" بعدما كشفت استطلاعات نشرتها وكالات إخبارية بأن ثلث الروس يفكرون في السفر خلال موسم العطلات.

ودعا الرئيس السابق ورئيس الوزراء السابق ديميتري ميدفيديف في مقال في صحيفة روسية، الإثنين، إلى ضرورة زيادة نسبة التطعيم.

وكتب ميدفيديف "في حال لم نجد السبل لإقناع الناس، سنواجه أوقاتاً أكثر صعوبة".