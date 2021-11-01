الإمارات تعلن اكتمال عودة دبلوماسييها من لبنان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 نوفمبر 2021

الخليج 365- متابعات

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، اليوم الاثنين، الانتهاء من عملية عودة الدبلوماسيين والإداريين في بعثة الدولة لدى لبنان إلى أرض الوطن.



وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان بثته وكالة الأنباء الرسمية ”وام“، الانتهاء من عملية عودة الدبلوماسيين والمواطنين إلى بلادهم، ”نظرا للأوضاع الأمنية والسياسية الراهنة في لبنان، وتزامنا مع قرارات دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن سحب الدبلوماسيين والإداريين من لبنان ومنع سفر مواطنيها إليه“.

ونقلت الوكالة الرسمية عن وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي خالد عبدالله بالهول قوله إنه ”ومن منطلق حرص دولة الإمارات الدائم على سلامة مواطنيها المتواجدين في الخارج قامت الوزارة بالتواصل مع المواطنين المتواجدين في لبنان لتنسيق عودتهم إلى دولة الإمارات، مؤكدا أنه تمت متابعة الحالات كافة حتى وصولها إلى أرض الوطن بسلام“.

ويوم الأحد، دعت الخارجية الإماراتية مواطنيها المتواجدين في لبنان إلى ضرورة العودة ”في أقرب وقت“؛ وذلك نظرا للأحداث الراهنة وبناء على قرار منع سفر مواطني الإمارات إلى لبنان، الذي جاء تزامنا مع قرار سحب الدبلوماسيين من بيروت.