شكرا لقرائتكم خبر عن "شباب النواب": نعقد حوار مجتمعى بشأن تطوير الرياضة وأى مخالفات ستحال للنيابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، انهم بصدد عقد حوار مجتمعى لتطوير الرياضة المصرية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة طلبات إحاطة عن مخالفات مالية وإدارية فى اتحاد الكرة.

وأضاف حسين، أنه حان الوقت ليكون أعضاء الجمعية العمومية فى الاتحادات هم أصحاب الحق فيما يرونه فى اتحاد كرة القدم وغيره من الاتحادات الرياضية، وتابع: لن يستمر هذا النهج الحالى فى إدارة الاتحادات والترابطات والمصالح الشخصية.

واستطرد: "عقدت اللجنة، اجتماعين لمناقشة 27 طلب إحاطة مقدمة من النواب بشأن مخالفات مالية وإدارية منسوبة للاتحاد المصرى لكرة القدم، بحضور وزير الشباب والرياضة وحضور 104 نائب وهو عدد غير مسبوق، وتلك المناقشات لاقت صدى وارتياح لدى الشارع المصرى".

وأعلن أنه سيتم إحالة كل المخالفات والفساد للنيابة العامة، مشيرا إلى أن دور لجنة الشباب والرياضة والنواب المشاركين أمر سيكتبه التاريخ بأحرف من نور.

وأكد أن هناك بعض المسلمات، التى نؤكد عليها، وهى أن الدولة المصرية تحترم كافة الاتفاقيات الموقعة عليها، وكذلك تحترم كافة التشريعات الصادرة ومنها قانون الرياضة.

وتابع: مصر دولة ذات سيادة، والالتفاف حول الحقائق بعبارات مثل فزاعة إيقاف الرياضة المصرية، أمر انتهى عصره فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقال حسين: "نحن ملتزمون بمراجعة القوانين وكافة الاتفاقيات والمعاهدات، ولا يوجد الآن مجال لإدارة هيئة رياضية، كملكية خاصة أو مصطلح عزبة.

وأكد أن هناك حق على كل من يتولى مسئولية، وهو إعلاء المصلحة المصرية وليس إغراءات منصب سياسى، متابعا: لا مكان لمتخاذل أو طامع لأغراض شخصية.

وواصل: طالبنا الوزير واللجنة الإوليمبية بالرد بشكل واضح على طلبات الإحاطة، واستندنا لتقارير الجهاز المركزى، ولسنا ضد أهداف شخصيات معينة، ولكن ضد أفراد جعلوا مصالحهم الشخصية أساس.