سياسيون وحقوقيون فى عزاء عبد الغفار شكر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل عزاء المفكر السياسى عبد الغفار شكر النائب السابق لرئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان وسط مشاركة عدد من القيادات الحزبية والسياسية.

وشارك فى العزاء محمد فائق رئيس المجلس القومى حقوق الإنسان السابق، جورج اسحق عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان سابقا، مدحت الزاهد القيادى بحزب التحالف الشعبى، طلعت فهمى القيادى بحزب التحالف الشعبى، خالد على المحامى، محمد عبد القدوس عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان سابقا.

كما شارك بالعزاء سيد عبد العال رئيس حزب التجمع، حسام الخولى عضو مجلس النواب سابقا، كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة الأسبق.

كان عبد الغفار شكر قد وافته المنية عن عمر ناهز الـ80 عاما، وشغل عبد الغفار شكر عدة مناصب أبرزها نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان المصرى، نائب رئيس مركز البحوث العربية والأفريقية بالقاهرة ورئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى السابق امين التثقيف فى التنظيم الشبابى الاشتراكى السابق وعضو المكتب السياسى لحزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى سابق.

ولد عبد الغفار شكر فى 27 مايو 1936 بقرية تيرة مركز نبروه محافظة الدقهلية كان جده عمدة للقرية ثم أصبح والده عمدة للقرية من 1943 إلى 1946، تم فصل والده من العمودية لأسباب تتعلق بمناصرته لحزب الوفد، توفى والده فى مايو 1947 بالسكتة القلبية وكان عمره حينها 11 عاما، تخرج من كلية الآداب جامعة القاهرة عام 1958.