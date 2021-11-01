العراق.. القضاء يقضي بإعدام مدان بقتل مراسل ومصور في البصرة

محمد الفلاح - الإثنين 1 نوفمبر 2021

أصدرت رئاسة محكمة استئناف محافظة البصرة الاتحادية في العراق اليوم الاثنين حكما بالإعدام بحق مدان بقضية قتل الصحفي أحمد عبد الصمد وزميله المصور صفاء غالي.



وذكرت مصادر في القضاء العراقي أن قرار الإعدام جاء وفق قانون مكافحة الإرهاب وبحضور أقارب القتيلين وعدد من المواطنين والناشطين المدنيين، وفقا للبيان.

وكان مسلحون قد اغتالوا الصحفي أحمد عبد الصمد وزميله المصور صفاء غالي أثناء تغطيتهم المظاهرات الاحتجاجية في محافظة البصرة في العاشر من يناير عام 2020.