البيت الأبيض يكشف عن نتيجة اختبار كوفيد19 للرئيس الأمريكي جو بايدن

محمد الفلاح - الإثنين 1 نوفمبر 2021

كشف متحدثة باسم البيت الأبيض عن نتيجة اختبار كوفيد19 للرئيس الأمريكي جو بايدن.



وقالت المتحدثة من على متن طائرة الرئيس الأمريكي إن نتيجة اختبار كوفيد-19 للرئيس الأمريكي جو بايدن جاءت سلبية يوم الأحد.

وأوضحت المتحدثة للصحفيين على متن طائرة الرئيس (إير فورس وان) اليوم الإثنين إن الاختبار أجري في إطار شروط حضور مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب26) في بريطانيا.