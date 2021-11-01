غوتيريش 5 ملايين شخص حول العالم فقدوا حياتهم جراء فيروس كورونا

محمد الفلاح - الإثنين 1 نوفمبر 2021

دعا أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة قادة العالم، إلى دعم استراتيجية الأمم المتحدة لجعل المساواة في توزيع لقاحات كوفيد-19 حقيقة واقعة وذلك من خلال تسريع الجهود في هذا الخصوص وضمان أقصى قدر من اليقظة لهزيمة هذا الفيروس.



جاء ذلك خلال بيان أصدره الأمين العام اليوم ووزعته المنظمة الدولية في مقرها، بمناسبة تجاوز أعداد الضحايا الذين فقدوا حياتهم بسبب وباء كوفيد-19 عتبة خمسة ملايين ضحية حتى الآن .

ودعا إلى اعتبار عدد الضحايا بمثابة تحذير واضحة بضرورة عدم التهاون حيال هذا الفيروس موضحا أن العالم لا يزال يشهد يوميا المزيد من الوفيات بينما المستشفيات تكتظ بالمرضى فيما يعاني عمال الصحة من الإنهاك فضلا عن تواصل انتشار المتغيرات الجديدة الخطيرة للفيروس والتي تحصد المزيد من الأرواح.

و لفت الأمين العام إلى التهديدات الخطيرة الأخرى التي لا تزال تسمح بانتشار المعلومات المضللة حول كوفيد-19 وتخزين اللقاحات والتطعيم القومي، والافتقار إلى التضامن العالمي.

وحث قادة العالم على تقديم الدعم الكامل لاستراتيجية اللقاحات العالمية التي أطلقتها الأمم المتحدة مع منظمة الصحة العالمية الشهر الماضي" و قال :" نحن بحاجة إلى توفير اللقاحات لـ 40 في المائة من الأشخاص في جميع البلدان بحلول نهاية هذا العام و 70 في المائة بحلول منتصف عام 2022".

ودعا قادة العالم إلى العمل على وجه السرعة وعلى نطاق واسع لمعالجة فجوات التمويل وتنسيق أعمالهم من أجل النجاح.. و أكد أنه سيكون من الخطأ الاعتقاد بأن الجائحة انتهت مطالبا باليقظة في مواجهتها.