استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم

محمد الفلاح - الإثنين 1 نوفمبر 2021

استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، في تعاملات مساء الإثنين 1 نوفمبر 2021، في العاصمة بغداد، وعدد من المحافظات.



واستقر سعر الدولار في معظم مكاتب الصرافة بالعاصمة العراقية بغداد خلال تعاملات اليوم السبت عند 1472.50 دينار للشراء و1482.50 دينار للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.

ويختلف متوسط سعر الدولار في العراق، بين بورصة الكفاح (بورصة بغداد)، وبين باقي المحافظات، بهامش بضعة دنانير صعودا، أو هبوطا.

قرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق من العام، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة المالية 1450 دينارا.

أما سعر بيع الدولار للمصارف فقد حدد بنحو 1460 دينارا لكل دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بنحو 1470 دينارا لكل دولار.

وقررت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، منتصف أغسطس/آب الماضي، إبقاء سعر الصرف على وضعه الحالي.

وذكر بيان للوزارة، أن "الوزارة تابعت، وباستمرار مؤشرات تخفيض قيمة العملة أمام الدولار وعلى مدار 9 أشهر الماضية".

وأضافت: أنه بعد تطبيق إجراءات الإصلاح، ارتفعت الاحتياطيات الاجنبية لدى البنك المركزي العراقي إلى 60 مليار دولار في شهر أبريل/نيسان 2021، مقابل 54 مليار دولار في شهر يناير/كانون الأول 2020".

واستقر سعر صرف الدولار في بورصة الكفاح ببغداد اليوم عند 1478دينارا.

وسجل سعر الدولار في بورصة الموصل نحو 1480 دينارا، وهو نفس السعر في أربيل.

بينما سجل في البصرة نحو 1478.50 دينار، وهو نفس السعر في النجف.

وسجل متوسط سعر اليورو مقابل الدينار العراقي، في تعاملات اليوم، نحو 1697.18 دينار للشراء و1698.61 دينار للبيع.

كما سجل متوسط سعر الجنيه الإسترليني، أمام الدينار العراقي اليوم، نحو 2002.16 دينار للشراء و2003.66 دينار للبيع.

وسجل متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الدينار العراقي، في تعاملات اليوم، نحو 390.13 دينار للشراء و390.78 دينار للبيع.

بينما سجل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، مقابل الدينار العراقي، نحو 398.63 دينار للشراء، و398.80 دينار للبيع.

كما سجل متوسط سعر الدينار الكويتي، مقابل الدينار العراقي، نحو 4847.29 دينار للشراء و4860.06 دينار للبيع.