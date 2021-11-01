انت الان تتابع خبر حصيلة جديدة لحالات التسمم في ميسان والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، الاثنين، بارتفاع حالات التسمم في محافظة ميسان الى 286 حالة.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حالات التسمم في ميسان ارتفعت الى 286 حالة وجميع الحالات مسيطر عليها عدا 12 حالة مازالت تتلقى العلاج".
وأعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاثنين، عن اتخاذه الإجراءات القانونية بحق صاحب مطعم ومتهمين، بعد تسمم عشرات المواطنين في ميسان.
وكانت دائرة صحة ميسان أعلنت، أمس الأحد، عن تسمم 46 شخصاً في المحافظة.