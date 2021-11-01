حصيلة جديدة لحالات التسمم في ميسان

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حالات التسمم في ميسان ارتفعت الى 286 حالة وجميع الحالات مسيطر عليها عدا 12 حالة مازالت تتلقى العلاج".

وأعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاثنين، عن اتخاذه الإجراءات القانونية بحق صاحب مطعم ومتهمين، بعد تسمم عشرات المواطنين في ميسان.