انت الان تتابع خبر ريال مدريد يتلقى صدمة بشأن هالاند والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأفاد تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، بأن تصريحات سيباستيان كيل، مدير قسم تراخيص اللاعبين في بوروسيا دورتموند، بشأن مستقبل النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم الفريق، كانت تحمل تحذيرًا لريال مدريد.

وقال كيل: "بالطبع نحن نرغب في جعل هالاند يشعر بأن دورتموند هو المكان الأفضل له لمواصلة تطوره، وربما ننجح في إقناعه بذلك".



وأكد أن ناديه سيبذل قصارى جهده من أجل الإبقاء على هالاند. وتابع: "سنقاتل من أجله، سنبذل أقصى ما بوسعنا".

ومن المعروف، أن ريال مدريد يستهدف التعاقد مع هالاند في الصيف المقبل، من خلال استغلال تواجد شرط جزائي في عقده بقيمة 75 مليون يورو.

ويسعى ريال مدريد للجمع بين ثنائية هالاند وكيليان مبابي، من أجل بناء فريق قوي قادر على السيطرة على الألقاب.

إلا أن التصريحات الخارجة من دوتموند، تفيد بأن النادي الألماني، ينوي حرمان ريال مدريد من تنفيذ مخططه.

