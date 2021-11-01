'فيفا' يعاقب ثلاث دول بسبب شغب الجماهير

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بغداد - ياسين صفوان - وسيخوض منتخب ألبانيا مباراته الأخيرة في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022 أمام ضيفه منتخب أندورا، بدون جماهيره، التي ألقت العبوات البلاستيكية على لاعبي بولندا الذين كانوا يحتفلون بتسجيل الهدف الأول خلال المباراة التي جرت الشهر الماضي، وتوقفت لقرابة عشرين دقيقة بعد خروج الجماهير عن النص.فيما لن يحظى منتخب بولندا بتواجد جماهير بلاده خلال مباراته الأخيرة بتصفيات المونديال أمام مضيفه الأندوري، يوم 12 تشرين الثاني الجاري بعد السلوك غير الملائم الذي صدر منها خلال المباراة في تيرانا عاصمة ألبانيا.

اما بالنسبة لمنتخب المكسيك الذي تعرض لعقوبة الحرمان من جماهيره في مباراتين، بسبب السلوك التمييزي للمشجعين خلال مباراتين الشهر الماضي بتصفيات أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي "الكونكاكاف" المؤهلة لمونديال قطر.