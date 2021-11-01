شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البيت الأبيض يكشف عن نتيجة اختبار كوفيد19 للرئيس الأمريكي جو بايدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

كشف متحدثة باسم البيت الأبيض عن نتيجة اختبار كوفيد19 للرئيس الأمريكي جو بايدن.



وقالت المتحدثة من على متن طائرة الرئيس الأمريكي إن نتيجة اختبار كوفيد-19 للرئيس الأمريكي جو بايدن جاءت سلبية يوم الأحد.

وأوضحت المتحدثة للصحفيين على متن طائرة الرئيس (إير فورس وان) اليوم الإثنين إن الاختبار أجري في إطار شروط حضور مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب26) في بريطانيا.