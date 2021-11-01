عاجل.. دولة الإمارات تعلن عودة بعثتها الدبلوماسية من لبنان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أكدت وزارة الخارجية و التعاون الدولي الإماراتية، الإثنين، الانتهاء من عملية عودة الدبلوماسيين والإداريين في بعثة الدبلوماسية والمواطنيين الإماراتيين لدى لبنان إلى أبوظبي.



وقالت الخارجية الإماراتية، في بيان، إن "عملية عودة الدبلوماسيين والإداريين في بعثة الدولة لدى لبنان و مواطني الدولة إلى أرض الوطن، استكملت بنجاح".

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، أرجع البيان، هذا الإجراء إلى:" الأوضاع الأمنية والسياسية الراهنة في لبنان و تزامنا مع قرارات دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن سحب الدبلوماسيين والإداريين من لبنان و منع سفر مواطني الإمارات إليه".

وقال خالد عبدالله بالهول، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، إنه "ومن منطلق حرص دولة الإمارات الدائم على سلامة مواطنيها المتواجدين في الخارج قامت الوزارة بالتواصل مع المواطنين المتواجدين في لبنان لتنسيق عودتهم إلى دولة الإمارات"، مؤكدا أنه "تم متابعة الحالات كافة حتى وصولها إلى أرض الوطن بسلام".

وأمس الأحد، دعت الإمارات مواطنيها المتواجدين في لبنان بضرورة المغادرة والعودة إلى بلادهم.

وقالت الخارجية الإماراتية إنها اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل عودة مواطنيها من لبنان.

وناشدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي المواطنين المتواجدين في لبنان بضرورة التواصل مع مركز اتصال وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية على الرقم 0097180044444.

والسبت، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، سحب دبلوماسييها من الجمهورية اللبنانية.

وقال خليفة شاهين المرر وزير دولة، إن قرار سحب الدبلوماسيين جاء تضامناً مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في ظل النهج غير المقبول من قبل بعض المسؤولين اللبنانيين تجاه المملكة.

وأشار إلى استمرارية العمل في القسم القنصلي ومركز التأشيرات في بعثة الدولة لدى بيروت خلال الفترة الحالية.

كما قررت دولة الإمارات أيضاً منع مواطنيها من السفر إلى جمهورية لبنان.

وصدرت من وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، تصريحات أساء فيها لجهود السعودية والإمارات في دعم الشرعية باليمن ودافع عن مليشيات الحوثي الإرهابية.

وفي أعقاب تلك التصريحات، استدعت كل من السعودية والإمارات والكويت والبحرين سفراء لبنان وسلمتهم مذكرات احتجاج تتضمن رفضها واستنكارها التصريحات المسيئة لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي.