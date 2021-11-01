شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمير قطر يبلغ ميقاتي عزمه إيفاد وزير خارجيته إلى بيروت لبحث الأزمة اللبنانية الخليجية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 نوفمبر 2021

الخليج 365- متابعات

أفاد حساب ”رئاسة مجلس الوزراء“ اللبناني على تويتر، أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أبلغ رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي عزمه إيفاد وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إلى بيروت؛ لبحث ”معالجة الأزمة اللبنانية ـ الخليجية“.



جاء ذلك عقب لقاء جمع بين أمير قطر وميقاتي على هامش مؤتمر المناخ في غلاسكو باسكتلندا.

ووفق حساب مجلس الوزراء اللبناني على تويتر، أجرى ميقاتي في اليوم الأول لمشاركته في ”مؤتمر الأمم المتحدة 26 للأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن التغير المناخي“ في غلاسكو باسكتلندا، سلسلة اجتماعات ولقاءات عربية ودولية تناولت الوضع في لبنان وسبل دعمه للخروج من الأزمة التي يمر بها.

والتقى ميقاتي أمير قطر ”وجرى البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين“.