4.5 آلاف يمني تعالجهم عيادات السعودية في أسبوع

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وواصل المركز تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديريات ميدي وحرض وحيران وعبس بمحافظة حجة، ومخيم الأزهور بمديرية رازح بمحافظة صعدة. وجرى خلال الفترة نفسها ضخ 1.166.00 لترا من المياه الصالحة للشرب في محافظة حجة، و2.635.00 لترا من المياه الصالحة للاستخدام، وتنفيذ 90 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، إلى جانب تنفيذ حملتين للرش الضبابي.
وجرى بمديرية رازح في محافظة صعدة ضخ 100.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 40.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، استفاد منها 28.742 فردا، فيما قيم فريق المركز الاحتياجات الإنسانية الأساسية لسكان محافظة أرخبيل سقطرى.
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