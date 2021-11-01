مناورات مصرية أمريكية لتعزيز الأمن البحري

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وأوضح المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية العقيد غريب عبدالحافظ في بيان، أن التدريب تضمن مجموعة من الأنشطة القتالية البحرية المختلفة، منها تعزيز إجراءات الأمن البحري بالبحر الأحمر وتبادل الموقف العملياتي بمسرح العمليات البحري المشترك.
وأضاف أن المناورات استهدفت تقييم التهديدات السطحية والجوية في مواجهة التهديدات التي تؤثر على حرية الملاحة الدولية وتدفق التجارة العالمية بالمناطق ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب مجابهة التهديدات غير النمطية.
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