الكاظمي يحقق في اعتقال صحفية كشفت ملفات فساد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت صحفية عراقية أمس عن أن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي قرر تشكيل لجنة تحقيق بشأن ملابسات اعتقالها من قبل قوات أمنية والإساءة لها في محافظة البصرة (550 كلم جنوب بغداد).

وقالت زمن الفتلاوي مدير وكالة رواد العراق»التقيت رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي لاطلاعه على تداعيات وملابسات قيام نحو 12 من قوات جهاز مكافحة الإجرام في محافظة البصرة باعتقالي الساعة الثالثة فجرا من منزلي بتهمة الكشف عن ملفات فساد وتعاملهم معي بشكل مسيء وغير لائق».

وأضافت «إن الكاظمي عبر عن رفضه القاطع للطريقة المسيئة التي قامت بها قوة مكافحة إجرام البصرة وقرر تشكيل لجنة تحقيق بإشراف مباشر منه لكشف ملابسات قيام القوة بالاعتقال بشكل غير لائق ومسيء للصحفيين والمرأة العراقية».

وطالبت الفتلاوي «رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان بنقل قضيتها من محافظة البصرة إلى بغداد لعدم تسيسها والضغط على القضاة في المحافظة لتغيير مسار القضية». على صعيد متصل، أعلن جهاز الاستخبارات بوزارة الداخلية العراقية أمس، اعتقال 13 من عناصر تنظيم داعش في عمليات متفرقة في محافظة نينوي (400 كلم شمال بغداد).

وقالت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية في بيان، «إن الاعتقالات جاءت بعد معلومات دقيقة، وأشارت إلى أن المعتقلين يعملون في لواء القدس وكتيبة أبو مصعب الزرقاوي وقسمي الألغام بالهندسة العسكرية والتفخيخ بديوان الجند».