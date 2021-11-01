شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم برلمانى حاد ضد أحمد مجاهد: يتعامل كصاحب عزبة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب اليوم، مطالبة عدد من أعضاء مجلس النواب، وزير الشباب والرياضة، بسرعة حل اتحاد كرة القدم، موجهين هجوم حاد لأحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد.

وقال النائب حسام عاشور:" امتلك نادى خاص وعليه ملعب يضاهى أى ملعب بالجمهورية، والدليل أن جميع المنتخبات المصرية والعربية عسكرت عندى ولعبت على ملعبى".

وأضاف عاشور خلال كلمته بالاجتماع: "كل اللاعبين فى المنتخب المصرى كانوا يلعبون على ذلك الملعب، وبعد مناقشة اللجنة لطلبات الإحاطة بشأن مخالفات اتحاد الكرة، فوجئت بمنطقة الجيزة للرياضة، قادمة لعمل معاينة للملعب، متعمدة لتشريك الملعب، وقالت أن العارضة ناقصة سم ونص".

وطالب عاشور، بتشكيل لجنة من الشباب والرياضة لمعاينة ملاعب الدرجة الثانية والثالثة والرابعة.

وقال: "مش عارفين مجاهد ابن مين فى مصر "، وأضاف: "فينجادا، ليه علاقة شخصية مع مجاهد، وكل مدربى منتخبات مصر، بياخد جزء من المرتب المتعاقد عليه معاهم".

وقالت النائبة مايسة عطوة عضو مجلس النواب: "أحمد مجاهد، لديه غباء سياسى، بدليل ما قام به خلال اجتماع اللجنة الماضى".

وتابعت: "للأسف فهو لا يحترم أهل بيته، وإن شاء الله سيتم حل الاتحاد قريبا، من خلال الوزارة".

وقال النائب أسامة عبد العاطى، أن أحمد مجاهد، يتعامل فى الاتحاد كصاحب عزبة، وهو أمر غير مقبول، ولابد من حل الاتحاد، متابعا: " الناس فى القرى تقول لنا، نفسنا الاتحاد ده يمشى".

وأضاف: "عبر السنوات الماضية، لم نرى أى إنجازات للاتحاد".

وأكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، تضامنه مع طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن مخالفات مالية وإدارية باتحاد كرة القدم.

وقال صبحى: "لن نسمح بوجود فساد، وهناك طرق عملية كبيرة تجاه تلك الملفات، كما أن هناك خطوات تنفيذية تمت سواء على مستوى الرقابة الإدارية أو الجهاز المركزى للمحاسبات وغيرها، وقضايا الحساب موجودة، ومش هناخد قرار ونرجع لورا"، وأوضح أن تعامل الوزارة فى ذلك الملف ليس فرديا، واحترامنا للمؤسسات الدولية موجود، وحدودنا الزمنية بالنسبة للاتحاد هى 5 يناير، حيث لابد أن يكون فى مجلس إدارة منتخب من جمعيته العمومية، مؤكدا أنه سيبحث عدم حضور أحمد مجاهد الاجتماع، وأن احترام الهيئة البرلمانية وتقديرها أمر واجب".