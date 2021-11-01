قتل في الطريق العام.. النائب العام يأمر بالتحقيق في جريمة الإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

أمر النائب العام بسرعة إنهاء التحقيقات في واقعة مقتل مجني عليه وإصابة اثنين آخرين في الطريق العام بالإسماعيلية.

وقد انتقل فريق من النيابة العامة لمسرح الحادث لمعاينته، ومناظرة الجثمان.

وأشارت النيابة العامة في بيان مساء اليوم، أنها ستعلن ما ستؤول إليه التحقيقات لاحقًا.

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