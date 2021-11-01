اخبار العالم

قتل في الطريق العام.. النائب العام يأمر بالتحقيق في جريمة الإسماعيلية

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

أمر النائب العام بسرعة إنهاء التحقيقات في واقعة مقتل مجني عليه وإصابة اثنين آخرين في الطريق العام بالإسماعيلية.

وقد انتقل فريق من النيابة العامة لمسرح الحادث لمعاينته، ومناظرة الجثمان.

وأشارت النيابة العامة في بيان مساء اليوم، أنها ستعلن ما ستؤول إليه التحقيقات لاحقًا.

تابع تفاصيل جريمة الإسماعيلية

ذبحه أمام المارة في وضح النهار.. فريق النيابة يعاين موقع "جريمة الإسماعيلية"

هنا وقعت الجريمة البشعة.. الصور الأولى لموقع ذبح شاب أمام المارة في الإسماعيلية

جريمة هزت الإسماعيلية.. شاب يذبح آخر ويفصل رأسه ويسير بها في الشارع بوضح النهار

ذبحه وفصل رأسه عن جسده في الشارع.. "الشرطة تصل إلى موقع "جريمة الإسماعيلية"

فصل رأسه عن جسده وسار في الشارع.. تحديد هوية ضحية "جريمة الإسماعيلية"

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا