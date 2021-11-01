أغلى لاعب بـ 10 آلاف جنيه.. مدرب "المرج" يتحدث لمصراوي عن مواجهة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مهدي:

قبل مباراة القمة المرتقبة يخوض النادي الأهلي مباراة ودية غدا الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة أمام فريق المرج الذي يلعب في دوري القسم الثالث، وهي المواجهة الأولى بين الفريقين بحسب الكابتن علي سليمان، المدير الفني للفريق، لذلك تحمل طابعا مميزا لأبناء الحي الشهير الواقع في محافظة القاهرة "المرج منمتش من إمبارح، الناس كلها مستنية الماتش بفارغ الصبر، عندنا لاعيبة كويسة وهنقدم اللي نقدر عليه قدام الأهلي".

كان المدرب الخمسيني قد تلقى اتصالا من الكابتن سيد عبدالحفيظ،مدير الكرة بالنادي الأهلي "نسقنا تفاصيل الماتش، اتفقنا على الميعاد، هنلعب بكرة العصر" ينظر لها سليمان باهتمام بالغ، يعكف رفقة جهازه الفني على دراسة مفاتيح اللعب لدى الشياطين الحمر "في الأغلب الأهلي هيشارك الناس اللي ملعبتش مباراة البنك الأهلي عشان يجهزهم للديربي، لكن طبعا كل اللاعيبة مهمة" لن يفكر في وقف الإمدادات إلى لاعب بعينه في أرضية الملعب "هأشتغل أكتر على تغطية المساحات عند فريقي وإن الخطوط تكون متقاربة وألعب على الهجمة المرتدة".

يثق سليمان في لاعبيه وقدرتهم على تقديم مباراة للتاريخ أمام بطل إفريقيا "عندي لاعيبة إمكانياتها محترمة وعملنا تدعيمات قوية في موسم الانتقالات" جرى توفير ميزانية جيدة من قِبل إدارة النادي كما يؤكد مدرب المرج "جبنا حارس المرمى (الباز) والمهاجم (معاز) من البلاستيك، والهداف (ترك) من العبور، و(جدو) ناشيء من بتروسجين، وغيرهم من اللاعيبة" ساعدته تلك العناصر الموهوبة في الفوز بالمباراة الأولى والثانية أمام شبين القناطر والأميرية قبل الخسارة من ألماظة والتعادل في لقاء الغابة ليصل إلى المركز الخامس في مجموعته بدوري القسم الثالث.

المقارنة بين الفريقين ليست في صالح المرج على مستوى الصفقات واللاعبين لكن سليمان يؤكد أن الفريق سيبذل قصارى جهدهم خلال أحداث المباراة "أغلى لاعب عندي هو (رؤوف ) و(معاز) عقد كل لاعب بـ 10 آلاف جنيه وفريقي بالكامل قيمة العقود حوالي 70 ألف جنيه، لكن بنلعب كورة حلوة مش عشوائية، وهنقدم ماتش يليق بالمرج" لا يرى أن الأموال معبرة عن المواهب التي يمتلكها في فريقه "عندنا لاعيبة هايلة لكن قدرنا بعلاقاتنا الطيبة نقنعهم يلعبوا بمبالغ بسيطة".

هناك استعدادات خاصة تدور داخل نادي المرج قبل مواجهة الأهلي "جلسات فنية وقعدات مع اللاعيبة، وطبعا يهمنا الحفاظ على لاعيبة الأهلي وفريقي، هما عندهم ماتش الزمالك واحنا هنلعب ماتش مهم مع الشرطة" التركيز سيكون على تسليم الكرة من قدم لقدم بصورة جيدة والتماسك أمام الهجوم الكاسح للأحمر فيما يُشير إلى سعي الإدارة إلى توفير أطقم ملابس جديدة "نلعب بيها قدام الأهلي، رغم إن عندنا 3 أطقم بنلعب بيها دايما".

ولا ينشغل سليمان بمخاوف البعض من وقوع هزيمة ثقيلة من الأهلي نظرا لفوزه على فريق الغابة خلال سبتمبر الماضي في مباراة ودية بنتيجة 7 مقابل صفر "هو فريق جيد ومعاهم مدرب محترم لكن فقدوا أهم 3 لاعيبة عندهم، لكن الوضع مختلف معانا، وبإذن الله هنتكلم بعد الماتش وهنكون عاملين نتيجة حلوة" خاصة أن تلك ليست الأولى التي يلتقي بها المرج بأحد الفرق الكبرى "لعبنا من كام سنة قدام الزمالك وكانت مباراة قوية، واتغلبنا اتنين واحد في الدقايق الأخيرة".

كان سليمان قد بدأ مسيرته في الملاعب أواخر السبعينيات كلاعب في نادي مياه القاهرة ثم السكة الحديد ومن بعدها مركز شباب الوايلي والجمارك قبل أن يعتزل مبكرا في سن ـ 27 نتيجة لتعرضه إلى إصابة ليدخل عالم التدريب عام 1991 بعد حضوره على معايشات مع الكابتن حلمي طولان وحصوله على التراخيص اللازمة ليقود من بعدها الطيران ومركز شباب الوايلي والمرج وعدد من الفرق الأخرى "وصعدنا مع المرج من الدرجة الرابعة للتالتة، ومحققين نتايج طيبة معاهم وبنطمح في المنافسة على الصعود السنادي".

ينتمي المدير الفني للمرج إلى نادي الزمالك كمشجع "وبتمنى ليهم التوفيق في ماتش القمة" يحلم في عالم التدريب بتأسيس أكاديمية كبيرة تتبنى المواهب الناشئة في كرة القدم من مختلف محافظات مصر "وميكونش همها الأول هو الفلوس، عايزين نطلع لاعيبة مميزة للنور" وأن يتاح له الفرصة للتواجد مع الجهاز الفني للقلعة البيضاء ذات يوم.