بريطانيا تدعو عقد جلسة طارئة حول حقوق الإنسان في السودان

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 1 نوفمبر 2021 07:22 مساءً - منذ 18 دقيقة

دعت بريطانيا عقد جلسة خاصة طارئة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن السودان في أعقاب الأحداث الأخيرة التي وقعت في البلاد.

وقالت بريطانيا اليوم الاثنين إنه تم إرسال الطلب إلى رئيس المجلس، الذي يضم 47 دولة، نيابة عن 18 دولة عضوا، وهو أكثر من الثلث اللازم لعقد جلسة خاصة للمجلس الذي يتخذ من جنيف مقرا.

وبحسب البيان البريطاني أيدت 30 دولة لها وضع مراقب بالمجلس بينها الولايات المتحد قرار لندن.

وفي 25 تشرين الأول/ أكتوبر، قام قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان بعدة إجراءات تجاه شركائه المدنيين في المؤسسات السياسية خلال مرحلة انتقالية كان يفترض أن تتيح للسودان التحول إلى الديمقراطية العام 2023 بعد سقوط حكم عمر البشير الذي استمر 30 عاما.

وأدت الخطوة إلى موجة إدانات دولية ومطالبات بالعودة إلى الحكم المدني، وسط تحذيرات للسلطات العسكريّة من استخدام العنف ضدّ المتظاهرين.