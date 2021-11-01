الصين.. إغلاق ملاهي “ديزني لاند” في شنغهاي بسبب كورونا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 1 نوفمبر 2021 07:22 مساءً - منذ 25 دقيقة

أغلقت السلطات في شنغهاي، ملاهي “ديزني لاند” لمدة يومين على الأقل، بعد أن ثبتت إصابة زائر في عطلة نهاية الأسبوع بفيروس كورونا، وفق ما ذكرت شبكة بي بي سي، وذلك وفق أوامر حكومية مستعجلة.

وأضافت وسائل الإعلام أن شخصا زار مدينة ملاهي “ديزني لاند” في شنغهاي ، يوم السبت، أثبتت إصابته بالفيروس بعد عودته إلى منطقة قريبة.

وسيتم إغلاق مدينة الملاهي الصينية هذه يومي الاثنين والثلاثاء ، وسيجري اختبار جميع الزوار والموظفين.

وأعلن مجلس مدينة شنغهاي أنه تم اختبار ما يقرب من 34 ألف شخص حتى صباح الاثنين، ظهرت جميع النتائج سلبية. لكن ينبغي على المعنيين الامتناع عن الذهاب إلى المدرسة أو مكان عملهم لمدة 48 ساعة على الأقل والخضوع لاختبار آخر.

كإجراء احترازي، يخضع حوالى ستة ملايين صيني في جميع أنحاء البلاد للعزل، أغلبهم في مدينة لانتشو الكبرى (شمال غرب).

ورغم العدد المنخفض جداً للاصابات الجديدة في العاصمة، لا يزال الوضع الاثنين “خطيراً ومعقداً”، بحسب بانغ شينغهو نائبة مدير مركز المدينة لمراقبة الأمراض.

احترازيا، أغلقت دور السينما في ثلاث مناطق على الأقل في بكين، بالإضافة إلى العديد من أماكن الترفيه مثل الكاريوكي.

في أماكن أخرى من البلاد، بعد تسجيل إصابتين جديدتين الأحد، أغلقت سلطات هاربين، عاصمة اقليم هيلونغجيانغ (شمال شرق) البالغ عدد سكانها عشرة ملايين نسمة، مجمعين سكنيين والمدارس لمدة أسبوع وعلقت رحلات الحافلات بين المقاطعات.

وتأمل الصين في الوصول إلى صفر من الإصابات قبل أن تستضيف دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي تبدأ في فبراير القادم.

وسجلت الصين 4849 حالة وفاة بفيروس كوفيد و109666 حالة إصابة منذ اكتشاف الفيروس لأول مرة في عام 2019 في مدينة ووهان.