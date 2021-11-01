بالأرقام.. هولندا تواجه ارتفاع إصابات كورونا بـ"قيود جديدة"

محمد الفلاح - الإثنين 1 نوفمبر 2021

قال وزير الصحة الهولندي، هوجو دي يونج، الإثنين، إن هولندا ستفرض قيوداً جديدة لمكافحة فيروس كورونا هذا الأسبوع في مسعى للحد من ارتفاع معدلات الإصابة في الآونة الأخيرة.



وأضاف دي يونج: "لا يمكننا التهرب من ضرورة فرض قيود جديدة، عدد مرضى كوفيد-19 في المستشفيات يرتفع بسرعة".

ولم يعط الوزير تفاصيل بشأن الإجراءات الجديدة التي قال إنها ستتقرر الثلاثاء.

وذكرت محطة "إن.أو.إس" أن من المرجح أن تطلب الحكومة الالتزام بوضع الكمامات في العديد من الأماكن العامة وتوسع استخدام "جواز كورونا" الذي يقدم دليلاً على أخذ لقاح كوفيد-19 أو اختبار حديث سلبي لفيروس كورونا.

وترتفع إصابات كورونا في هولندا منذ شهر وبلغت الأسبوع الماضي أعلى مستوى لها منذ يوليو/تموز، وبلغت الإصابات، الاثنين، 7700 حالة بارتفاع 45% عما كانت عليه قبل أسبوع.

وأُلغيت معظم قيود كورونا بهولندا في 25 سبتمبر/أيلول مع اشتراط تقديم "جواز كورونا" من جانب رواد الحانات أو المطاعم أو النوادي أو الأحداث الثقافية.