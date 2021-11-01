الرئيس السيسي يؤكد أن بلاده تعمل على التحول إلى النقل النظيف

محمد الفلاح - الإثنين 1 نوفمبر 2021

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم الإثنين، إن بلاده تهدف للوصول إلى المشروعات الخضراء الممولة حكوميًا إلى 100% بحلول 2030



وأضاف خلال افتتاح قمة المناخ 2021 (كوب 26)مصادر الطاقة المتجددة: "تمثل نحو 20% من مزيج الطاقة في بلادنا ونعمل على وصولها إلى 42% بحلول 2035"

وأكد الرئيس المصري على أن بلاده تعمل على التحول إلى النقل النظيف من خلال التوسع في شبكات المترو والسيارات الكهربائية

وأوضح: "لا بد من وفاء الدول المتقدمة بتعهداتها بتقديم 100 مليار دولار سنويًا للدول النامية".

وقال: "نعي حجم التحديات التي تواجهها الدول النامية في مواجهة التغير المناخي.. قلقون إزاء التمويل المتاح وحجم الفجوات في الدول النامية في مواجهة التغير المناخي".

وأكد على أن القارة الأفريقية تواجه التبعات الأكثر سلبية لظاهرة التغير المناخي.

وأضاف: "واثقون من أن نتائج قمة المناخ ستعبر عن التزامنا السياسي تجاه التغير المناخي".

واختتم تصريحاته قائلا: نتطلع لاستضافة قمة المناخ المقبلة في مصر باسم القارة الأفريقية.