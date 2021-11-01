مقتل 10 أشخاص وفقد 4 آخرون في هجوم مسلح بشمال بوركينا فاسو

محمد الفلاح - الإثنين 1 نوفمبر 2021

قتل 10 أشخاص وفقد 4 آخرون في هجوم مسلح بشمال بوركينا فاسو



وقال مصدر حكومي وآخر أمني، إن مسلحين مجهولين قتلوا 10 أشخاص في هجوم بشمال بوركينا فاسو، صباح الإثنين، وإن هناك 4 آخرين في عداد المفقودين.

وأضاف المصدران أن المسلحين هاجموا مجموعة من المدنيين خلال توجههم بعربات نقل بدائية إلى سوق بلدة ماركويي في محمية الساحل ببوركينا فاسو.

وينشط في المنطقة التي تتاخم كلا من مالي والنيجر، إرهابيون يشنون هجمات متكررة رغم وجود قوة إقليمية لمكافحة الإرهاب وقوات فرنسية.

واحتفلت بوركينا فاسو اليوم بمرور 61 عاما على تأسيس جيشها في مراسم ركزت على مكافحة الإرهاب.

وزادت هجمات الإرهابيين بصورة كبيرة في أنحاء منطقة الساحل في أفريقيا مما أدى إلى مقتل الآلاف ونزوح الملايين عن ديارهم في بوركينا فاسو ومالي والنيجر.

وتقول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن 1.3 مليون شخص نزحوا عن ديارهم بسبب العنف في بوركينا فاسو في العامين الماضيين.

والأحد،قتل 5 عناصر شرطة على الأقل في بوركينا فاسو الأحد، إثر هجوم قرب الحدود مع مالي.