شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا توضح أهمية مؤتمر «كوب 26» في تغير المناخ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الاثنين، في خطابه الافتتاحي بمؤتمر الأمم المتحدة العالمي لتغير المناخ (كوب 26) المنعقد حاليا بمدينة جلاسكو الأسكتلندية، إن المؤتمر يجب أن يمثل بداية نهاية تغير المناخ.

وأضاف "لو كانت القمم وحدها تحل مشكلة تغير المناخ لما كنا بحاجة إلى 25 قمة سابقة للوصول إلى ما نحن عليه اليوم... ولكن في حين أن مؤتمر كوب 26 لن يكون نهاية تغير المناخ، إلا أنه يمكن ويجب أن يمثل بداية النهاية".

وذكر: "في السنوات التي تلت قمة باريس، بنى العالم بتؤدة وبجهد وألم كبيرين قارب نجاة للبشرية، والآن حان الوقت المناسب لإعطاء قارب النجاة هذا دفعة قوية في الماء مثل بعض السفن الكبرى التي التي تتدحرج على ممرات نهر كلايد الزلقة".

ومع ذلك، تضاءلت الآمال في اتخاذ إجراءات طموحة وحاسمة في قمة جلاسكو بسبب اختتام محادثات مجموعة العشرين في إيطاليا أمس الأحد، والتي لم يتمكن فيها قادة أكبر الاقتصادات في العالم من الاتفاق على المواعيد المستهدفة لتحقيق الحياد الكربوني أو إنهاء الطاقة التي تعمل بالفحم.