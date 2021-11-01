روسيا تتجاوز حاجز الـ 8 ملايين ونصف المليون إصابة بكورونا

محمد الفلاح - الإثنين 1 نوفمبر 2021

تجاوزت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في روسيا اليوم حاجز الـ 8 ملايين ونصف المليون إصابة بتسجيلها/ 40402 إصابة مقابل/ 40993 اصابة في اليوم السابق ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في البلاد منذ بداية الجائحة ثمانية ملايين و 554 ألفا و 192 اصابة.



وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا بروسيا في تقريرها اليومي عن انخفاض طفيف في الوفيات بكورونا ، حيث تم رصد / 1155 حالة وفاة / مقارنة بيوم أمس / 1158 وفاة / ،ليصل بذلك إجمالي الوفيات إلى 239ألفا و693 حالة وفاة ، مع تماثل 23187 مريضا للشفاء التام منذ أمس، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى ىسبعة ملايين و381 ألفا و 726 حالة شفاء.