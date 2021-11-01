الملكة إليزابيث الثانية تقود السيارة بنفسها بمحيط قلعة "وندسور"

محمد الفلاح - الإثنين 1 نوفمبر 2021

التُقطت صورة للملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، التي أمرها الأطباء بالراحة لأسبوعين من الواجبات الملكية، الإثنين، وهي تقود السيارة بنفسها حول ضيعتها بقلعة وندسور.



تظهر الملكة البالغة من العمر 95 عاماً في الصورة المنشورة على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي البريطانية خلف مقود السيارة بغطاء رأس ونظارة شمسية.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، اضطُرت ملكة بريطانيا لإلغاء بعض الارتباطات المزمعة وقضت ليلة في المستشفى بسبب وعكة صحية غير محددة، لا صلة لها ب"كوفيد-19"، وكانت تلك هي أول ليلة تقضيها بمستشفى منذ سنوات.

وقال قصر بكنجهام إن أطباءها أمروها بالراحة وتجنب الزيارات الرسمية لمدة أسبوعين على الأقل.

ومن بين الارتباطات التي اضطرت للانسحاب منها حفل استقبال بمناسبة افتتاح قمة الأمم المتحدة للمناخ "كوب 26"، التي تنطلق الإثنين في اسكتلندا.

ولا تزال الملكة، المعروفة بصحتها الجيدة، تشارك في عدد من اللقاءات الجماهيرية الافتراضية بطريق الفيديو، وتبدو فيها سعيدة وبصحة جيدة، وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه تحدث معها الأسبوع الماضي، وإنها "على ما يرام".