الأمم المتحدة تؤكد أن فشل مواجهة تغيرات المناخ تشكل حكم موت لكوكب الأرض

محمد الفلاح - الإثنين 1 نوفمبر 2021

قال أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الإثنين، إن الفشل في مواجهة التغيرات المناخية سيشكل حكمًا بالموت على سكان الكوكب.



وأضاف خلال كلمته في افتتاح قمة المناخ 2021 "كوب 26"، إن اعتمادنا على الوقود الأحفوري يدفع البشرية إلى حافة الهاوية.

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن درجات الحرارة قد ترتفع نحو 2.07 درجو مئوية بحلول عام 2050 بحسب دراسات، داعيا دول مجموعة العشرين إلى التحمل المسؤولية الخاصة حول التغيرات المناخية.

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة، عن إنشاء لجنة خبراء لتحديد المعايير المناسبة للوصول للحياد الصفري للانبعاثات، قائلا أن الدول الأقل نموًا تحتاج إلى الأموال لمواجهة التغيرات المناخية، وأضاف ناقوس الخطر يدق، والكوكب يستغيث بنا لإنقاذه.

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بدء الجلسة الافتتاحية لقمة الأمم المتحدة لتغير المناخ في غلاسكو

ويشارك ممثلو أكثر من 190 دولة، في القمة التي تنظمها الأمم المتحدة، ويطلق عليها cop2، وتأتي وسط تحديات غير مسبوقة لتغير المناخ ظهرت في الكوارث الطبيعية التي عصفت بمناطق عدة حول العالم في وقت سابق من العام الجاري 2021.

وتتعلق الآمال على قمة غلاسكو للمناخ، للحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض والوصول بها إلى درجة ونصف، بعد أن بلغت درجتين.

وتتضمن أجندة القمة صياغة كتاب للقواعد من المفترض أن تتقيد به الدول من أجل تنفيذ اتفاق باريس.

وكجزء من اتفاقية باريس للمناخ المبرمة عام 2015، اتفقت الدول على الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية والحد من زيادة درجة حرارة الأرض في هذا القرن إلى درجتين مئويتين، قياسا بعصر ما قبل الثورة الصناعية، ومتابعة الجهود لوقف ارتفاع الحرارة عند 1.5 درجة مئوية.

وتضمنت الاتفاقية تقديم الدول لخطط العمل الخاص بها وكيفية تحقيق أهدافها، وهذا ما ستجري مناقشته في القمة المنتظرة.

واعتبر رئيس قمة المناخ ألوك شارما، أن مؤتمر غلاسكو هو الأمل الأخير فيما يخص حصر الاحترار العالمي بدرجة ونصف الدرجة المئوية.