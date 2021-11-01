شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد: الرئيس الأمريكي يعتذر للصحفيين بعد تأخره عن المؤتمر لسبب لا يخطر على بال! والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
قدم الرئيس الأمريكي جو بايدن، اعتذاره لتأخره عن مؤتمره الصحفي في روما، قبل التوجه إلى قمة المناخ للأمم المتحدة في غلاسكو.
وقال “بايدن” الذي تأخر نحو الساعة عن الصحفيين أمس الأحد: “أعتذر لجعلكم تنتظرون، كنا نلعب بالمصاعد، قصة طويلة على أي حال”.
ومنذ 1 يونيو حتى الأسبوع الثاني من أكتوبر، تأخر بايدن بمتوسط 22.4 دقيقة عن أحداثه المجدولة علناً، وذلك وفقا لإحصائية قامت به شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية.
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