شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تدعو للمساواة في توزيع لقاحات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في الوقت الذي بلغ فيه العالم اليوم وفاة خمسة ملايين شخص بسبب كوفيد-19، قادة العالم إلى دعم استراتيجية الأمم المتحدة، لجعل المساواة في اللقاحات "حقيقة واقعة" من خلال تسريع الجهود وضمان أقصى قدر من اليقظة لهزيمة الفيروس.

وقال غوتيريش، في بيان صحفي اليوم، إن هذا معلم مدمر يذكرنا بأننا نخذل الكثير من دول العالم، فبينما تطرح البلدان الغنية جرعات ثالثة من لقاح كوفيد-19، يتم تطعيم حوالي خمسة في المئة فقط من الناس في أفريقيا بشكل كامل.

وأوضح أن العالم لا يزال يشهد المزيد من الوفيات، فضلاً عن خطر انتشار المتغيرات الجديدة التي تحصد المزيد من الأرواح، مشيرًا الى أن هذا عار عالمي، خمسة ملايين حالة وفاة يجب أن تكون بمثابة تحذير واضح ولا يمكن أن نتهاون حيال الفيروس.

وأشار إلى أن التهديدات الخطيرة الأخرى لا تزال تسمح بانتشار المعلومات المضللة حول كوفيد-19، وتخزين اللقاحات والتطعيم القومي، والافتقار إلى التضامن العالمي.