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الكشف عن حالة بايدن بعد ثبوت اصابة الناطقة باسم البيت الابيض

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بغداد - ياسين صفوان - كشف البيت الأبيض، اليوم الاثنين، عن نتيجة اختبار كوفيد-19 للرئيس الأمريكي، جو بايدن، بعد أن أعلنت الناطقة باسم البيت الأبيض بساكي إصابتها بفيروس .
وقال البيت الأبيض في بيان، إن "نتيجة اختبار كوفيد-19 للرئيس الأمريكي جو بايدن جاءت سلبية يوم الأحد "أي غير مصاب".

واشار البيان إلى أن "الاختبار أجري في إطار شروط حضور مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب26" المنعقد في مدينة غلاسكو باسكوتلندا البريطانية".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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