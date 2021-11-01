انت الان تتابع خبر الكشف عن حالة بايدن بعد ثبوت اصابة الناطقة باسم البيت الابيض والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - كشف البيت الأبيض، اليوم الاثنين، عن نتيجة اختبار كوفيد-19 للرئيس الأمريكي، جو بايدن، بعد أن أعلنت الناطقة باسم البيت الأبيض بساكي إصابتها بفيروس كورونا.
وقال البيت الأبيض في بيان، إن "نتيجة اختبار كوفيد-19 للرئيس الأمريكي جو بايدن جاءت سلبية يوم الأحد "أي غير مصاب".
واشار البيان إلى أن "الاختبار أجري في إطار شروط حضور مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب26" المنعقد في مدينة غلاسكو باسكوتلندا البريطانية".
واشار البيان إلى أن "الاختبار أجري في إطار شروط حضور مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب26" المنعقد في مدينة غلاسكو باسكوتلندا البريطانية".