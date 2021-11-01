الكشف عن حالة بايدن بعد ثبوت اصابة الناطقة باسم البيت الابيض

وقال البيت الأبيض في بيان، إن "نتيجة اختبار كوفيد-19 للرئيس الأمريكي جو بايدن جاءت سلبية يوم الأحد "أي غير مصاب".

واشار البيان إلى أن "الاختبار أجري في إطار شروط حضور مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب26" المنعقد في مدينة غلاسكو باسكوتلندا البريطانية".

