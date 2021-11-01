انت الان تتابع خبر إعادة إصدار 445 طن من الحديد في ميناء أبو فلوس والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، عن إعادة إصدار 445 طن من الحديد في ميناء أبو فلوس.
وقالت الهيأة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "من خلال التنسيق وتبادل المعلومات بين هيأة المنافذ الحدودية والهيئة العامة للكمارك في منفذ ميناء أبو فلوس تم إعادة إصدار (445) طن من مادة الحديد متنوعة (حديد تسليح ٬ شيلمان) وذلك لعدم اكتمال الأوراق الرسمية الخاصة بالبضاعة وبطلب من المستورد".
وأشارت إلى "تنظيم محضر أصولي مشترك مع الجهات ذات العلاقة".
وأشارت إلى "تنظيم محضر أصولي مشترك مع الجهات ذات العلاقة".