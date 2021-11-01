انت الان تتابع خبر إعادة إصدار 445 طن من الحديد في ميناء أبو فلوس والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، عن إعادة إصدار 445 طن من الحديد في ميناء أبو فلوس.

