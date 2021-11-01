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إعادة إصدار 445 طن من الحديد في ميناء أبو فلوس

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، عن إعادة إصدار 445 طن من الحديد في ميناء أبو فلوس.
وقالت الهيأة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "من خلال التنسيق وتبادل المعلومات بين هيأة المنافذ الحدودية والهيئة العامة للكمارك في منفذ ميناء أبو فلوس تم إعادة إصدار (445) طن من مادة الحديد متنوعة (حديد تسليح ٬ شيلمان) وذلك لعدم اكتمال الأوراق الرسمية الخاصة بالبضاعة وبطلب من المستورد".

وأشارت إلى "تنظيم محضر أصولي مشترك مع الجهات ذات العلاقة".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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