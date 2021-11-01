انت الان تتابع خبر التحالف العربي: تدمير موقعين للصواريخ الباليستية شمالي اليمن والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، تدمير موقعين للصواريخ الباليستية بمحافظتي صعدة وعمران شمالي اليمن.
وقال التحالف في بيان إنه "تدمير موقعين للصواريخ البالستية بمحافظتي صعدة وعمران"، مشيرا إلى أن "عملية التدمير شملت منصات الإطلاق والصواريخ البالستية بالموقعين".
وأضاف "أننا حيدنا هجمات وشيكة وعدائية ضد المدنيين والأعيان المدنية بالمملكة".
وأضاف "أننا حيدنا هجمات وشيكة وعدائية ضد المدنيين والأعيان المدنية بالمملكة".