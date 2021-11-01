القضاء يتدخل بعد حادثة التسمم في ميسان

وقال القضاء في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "محكمة تحقيق العمارة اتخذت إجراءات بتوقيف صاحب مطعم و٦ متهمين آخرين على خلفية تسمم غذائي لعشرات المواطنين في ميسان".

وأضاف، أن "قاضي محكمة تحقيق العمارة اتخذ الاجراء القانوني بتوقيف صاحب المطعم و٦ متهمين آخرين على خلفية حالة تسمم غذائي لعشرات المواطنين ووفاة احدهم".

