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لبنان توجه دعوة للسعودية بعد أزمة قرداحي

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بغداد - ياسين صفوان - دعا وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب، اليوم الاثنين، إلى الحوار لحل الأزمة الراهنة بين الدولتين على خلفية تصريحات لوزير الاعلام جورج قرداحي.
وقال بو حبيب لوكالة فرانس برس: إن "المشاكل بين الدول الصديقة والشقيقة لا يمكن حلها الا بالحوار والتواصل والثقة ولكن ليس بإرادة الفرض وهذا يسري على لبنان والسعودية".

وأضاف الوزير: "لبنان يدعو السعودية إلى حوار لنحل كل المشاكل العالقة وليس الإشكال الأخير فقط لكي لا تتكرر الأزمة ذاتها في كل مرة".

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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